Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Auto - Diebstahl von Fahrrad - Taxifahrer geprellt - Diebstahl von Geldbörse - Sachbeschädigung an Auto - Diebstahl von Bollerwagen

Fulda (ots)

Einbruch in Auto

Fulda. Im Zeitraum von Montag (20.04.), 18.15 Uhr, bis Dienstag (21.04.), 7.15 Uhr, zerschlugen unbekannte Täter in der Bamberger Straße die Beifahrerscheibe eines dort geparkten Daimler Vito. Hieraus entwendeten die Täter ein Vermessungsgerät. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Fahrrad

Fulda. Im Zeitraum von Freitag (17.04.), 19 Uhr, bis Sonntag (19.04.), 21.30 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Fahrradständer am Bahnhofsvorplatz ein dort abgestelltes und mit einem Schloss gesichertes schwarzes E-Bike der Marke "Deepower". Bei dem Fatbike handelt es sich um das Modell "V8". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Taxifahrer geprellt

Hünfeld. Am Montag (20.04.), gegen 14 Uhr, bestellten sich zwei männliche Täter in Bad Windsheim ein Taxi und ließen sich bis nach Hünfeld in die Kreuzbergstraße fahren. Die beiden Täter gaukelten dem Fahrer vor, dass sie noch Bargeld holen müssten und rannten davon. Eine Zeugin bemerkte den Vorfall und versuchte einen Täter an seiner Umhängetasche festzuhalten. Den Tätern gelang ihre Flucht in Richtung Bodelschwingstraße. Dem Taxifahrer entstand ein finanzieller Schaden in Höhe von 400 Euro.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männlich, 170 cm groß, ca. 24 Jahre alt, kräftige Statur, Vollbart, graues Sweatshirt, Bluejeans, Umhängetasche ohne Band Täter 2: männlich, 180 cm groß, ca. 25 Jahre alt, normale Statur, schwarzer kurzer Bart, kurze Haare, Sonnenbrille, schwarz bekleidet

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Geldbörse

Petersberg. Am Donnerstag (16.04.), im Zeitraum von 7.30 Uhr bis 10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in einem Supermarkt in der Straße "Alte Ziegelei" die Geldbörse einer 66-Jährigen während des Einkaufs.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Auto

Eichenzell. In Löschenrod zerkratzten Unbekannte im Zeitraum von Mittwoch (15.04.), 18 Uhr, bis Donnerstag (16.04.), 19.40 Uhr, die hintere rechte Türe einen blauen VW Passat in der Frankfurter Straße. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Bollerwagen

Fulda. Unbekannte Täter begaben sich am frühen Montagmorgen (20.04.), um 1.40 Uhr, auf das frei zugänglichen Grundstück in der Haimbacher Straße. Dort entwendeten sie einen nicht gesicherten Bollerwagen und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell