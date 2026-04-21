Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Zähleinrichtung - Trickdiebstahl im Supermarkt - Sachbeschädigung an Auto - Trickbetrüger geben sich als falsche Polizeibeamte aus -

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung an Zähleinrichtung

Niederaula. Am Montag (20.04.), um 17.30 Uhr, zerstörten unbekannte Täter in der Industriestraße eine Datenstation, die zur Erhebung von Mobilitätszahlen auf dem Fahrradweg zwischen Niederaula und Solms, angebracht wurde. Hier durchtrennten die Täter die Kabel der Station und verursachten so einen Schaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickdiebstahl im Supermarkt

Ludwigsau. Am Montag (20.04.), um 16.45 Uhr, wurde ein 87-Jähriger aus Ludwigsau in einem Supermarkt in der Industriestraße, Ortsteil Reilos, Opfer dreister Trickdiebe. Eine ihm unbekannte Person gab vor taubstumm zu sein und versuchte unter diesem Vorwand Spenden zu sammeln. Hierzu führte er einen Handzettel mit einem Spendenaufruf mit. Der ältere Herr holte seine Geldbörse hervor und beabsichtigte einen Betrag in Höhe von fünf Euro zu spenden. Ein zweiter Täter näherte sich dem Herrn von hinten, nutzte einen unaufmerksamen Moment und griff in die Geldbörse. Das Diebesgut beläuft sich auf 600 Euro. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Beide Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männlich, 30-40 Jahre alt, kurze und dunkle Haare, dunkle Jacke, blaue Jeans, weiße Schuhe Täter 2: männlich, 30-40 Jahre alt, schwarzes T-Shirt, beige Jacke, blaue Jeans, weiße Schuhe

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Auto

Ludwigsau. An einem grünen Opel Astra Kombi, der in der Lutherstraße in Friedlos geparkt war, machten sich Unbekannte im Zeitraum von Samstag (18.04.), 23.45 Uhr, bis Sonntag (19.04.), 12 Uhr, zu schaffen. Hierbei zerkratzten die Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickbetrüger geben sich als falsche Polizeibeamte aus

Rotenburg an der Fulda. Am Montagmittag (20.04.) erhielt ein 80-Jähriger Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg auf seinem Festnetztelefon einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. In einem geschickt geführten Gespräch gaukelte der Anrufer dem Herrn vor, dass man derzeit Ermittlungen gegen einen Mitarbeiter seiner Hausbank führen würde und dabei auf seine Hilfe angewiesen sei. Der Senior schenkte dem Betrüger Glauben und hob einen höheren Geldbetrag ab, welchen er später an einen Komplizen des Anrufers übergeben soll. Glücklicherweise verhinderten die eingesetzten Polizeibeamten die Geldübergabe noch rechtzeitig, sodass der 80-Jährige mit dem Schrecken davon kam.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter den Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell