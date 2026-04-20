Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht a.g.O. L3176 Hünfeld

Hasenberg/Michelsrombach

Fulda (ots)

Am Montag, 20.04.2026, um 15:15 Uhr, ereignete sich auf der L3176 in Höhe Hünfeld Michelsrombach/Hasenberg kurz vor der Kreuzung zur Schlitzer Straße eine Verkehrsunfallflucht.

Der 34-jährige Geschädigte musste aufgrund eines unaufmerksamen Fahzeugführers mit seinem beladenen Lkw inklusive Anhänger auf der L3176 einem entgegenkommenden dunklen Kombi (mutmaßlich Audi) nach rechts in die Leitplanke ausweichen.

Der Fahrer entfernte sich, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Es entstand ein Schaden von ca. 25.000 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Beier, POK

Polizeistation Hünfeld

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