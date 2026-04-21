POL-OH: Auto zerkratzt
Vogelsbergkreis (ots)
Freiensteinau. Unbekannte machten sich in der Zeit von Freitag (17.04.), 18 Uhr, bis Montag (20.04.), 6.30 Uhr, an einem in der Straße "Am Sportplatz" in Weidenau geparkten Mazda 3 zu schaffen. Mittels nicht bekanntem Gegenstand zerkratzten die Täter den Lack der Fahrerseite und verursachten so einen Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
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