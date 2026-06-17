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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Diebstahl aus Pkw scheitert

Jena (ots)

Unbekannte haben am Dienstag in Jena-Neulobeda versucht, in ein geparktes Fahrzeug einzubrechen. Der Versuch blieb jedoch ohne Erfolg. Nach bisherigen Erkenntnissen machte sich der Täter zwischen Mittag und dem späten Nachmittag an einem in der Ernst-Schneller-Straße abgestellten Pkw zu schaffen. Mit einem bislang unbekannten Werkzeug versuchte er, die Heckscheibe des Fahrzeugs zu zerstören. Zwar wurde die Scheibe beschädigt, hielt dem Angriff jedoch stand und blieb intakt. Dem Täter gelang es somit nicht, in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Er entfernte sich anschließend unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Fahrzeug und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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