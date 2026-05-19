Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auffahrunfall oder Fehler beim Rückwärtsfahren? Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am Samstagabend (16. Mai) ist es zu einem Verkehrsunfall an der Ausfahrt der Bundesstraße B 62 zur Weidenauer Straße (sogenannte Nordrampe beim Autohaus Walter Schneider) gekommen. Bei der Unfallaufnahme machen die Beteiligten zum Hergang unterschiedliche Angaben. Daher sucht die Polizei nun nach Unfallzeugen.

Gegen 19:30 Uhr fuhren unter anderem zwei Pkw von der B 62 aus Richtung Dreis-Tiefenbach kommend an der Ausfahrt "Weidenau" von der Bundesstraße ab. An der Einmündung zur Weidenauer Straße ordneten sich ein silbergrauer Ford Focus und ein weißer Mazda auf der Rechtsabbiegerspur ein. Aufgrund der dortigen roten Ampel musste der 55-jährige Ford-Fahrer stehenbleiben. Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision mit dem nachfolgenden Mazda. Dessen 65-jährigen Fahrerin gab an, dass der vor ihr stehende Ford Focus plötzlich rückwärts gefahren und gegen ihren Pkw geprallt sei. Der 55-jährige Ford-Fahrer hingegen gab an, dass er vor der Ampel gestanden habe und die nachfolgende 65-Jährige sei mit ihrem Mazda auf seinem Pkw aufgefahren. Durch den Zusammenstoß ist ein leichter Sachschaden entstanden. Das Verkehrskommissariat hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben der Beteiligten bitten die Ermittler nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachten haben, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

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