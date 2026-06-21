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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte stehlen hochwertiges E-Mountainbike

Engelskirchen (ots)

Im Zeitraum vom 18. Juni, 14 Uhr bis 20. Juni (Samstag), 10 Uhr haben Kriminelle ein E-Bike in der Straße "Am Sondersiefen" gestohlen. Das Fahrrad befand sich im Fahrradkeller eines Klinikparkhauses. Den Unbekannten gelang es gewaltsam das Schloss am Fahrradkeller zu öffnen und das E-Bike zu stehlen.

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein E-Mountainbike des Herstellers "Specialized" (Modell: Levo Expert) in der Farbe Anthrazit. Es entstand ein geschätzter Vermögensschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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