POL-HA: Einladung zum Sommerkonzert - Begegnung mit der Polizei in der Innenstadt
Hagen (ots)
Bei sommerlichen Temperaturen möchte die Polizei Hagen die Gelegenheit nutzen, um mit Bürgerinnen und Bürgern bei musikalischer Atmosphäre ungezwungen ins Gespräch zu kommen.
Daher lädt die Polizei am Samstag (20.06.2026) zwischen 13 und 16 Uhr zum ersten Sommerkonzert ein, das mit dem Landespolizeiorchester der Polizei NRW auf dem Friedrich-Ebert-Platz ausgerichtet wird.
Neben dem Auftritt der 20 Berufsmusikerinnen und -musiker empfangen Sie Beamtinnen und Beamte des Bezirksdienstes, der Kriminalprävention, der Verkehrssicherheitsarbeit sowie der Personalwerbung. An ihren Infoständen geben die Einsatzkräfte interessierten Bürgerinnen und Bürgern gerne Antworten auf alle Fragen rund um die Polizei. Auch ein Polizeimotorrad kann vor Ort bestaunt werden. Mitmach-Aktionen sowie Spiele runden die Veranstaltung ab.
Die Polizei Hagen freut sich auf Ihren Besuch! (rst)
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