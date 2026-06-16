Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pkw in Vollbrand - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zum Eigentümer oder Fahrer eines Autos geben, das am Dienstagmorgen (16.06.2026) in Ahlen-Vorhelm gefunden wurde - es stand in Vollbrand.

Zeugen meldeten gegen 01.40 Uhr einen brennenden Pkw am Fahrbahnrand der Dorffelder Straße. Weitere Zeugen hatten gegen 01.15 Uhr bereits einen lauten Knall wahrgenommen.

Als Feuerwehr und Polizei an der beschriebenen Stelle eintrafen, stand das Auto in Vollbrand. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Vor Ort konnten keine Personen oder ein Eigentümer festgestellt werden. Das Auto wurde sichergestellt, Ermittlungen zur Brandursache und Herkunft sind eingeleitet. Vermutlich handelt es sich um einen Fiat Punto.

Wer kann Hinweise dazu geben? Melden Sie sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

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