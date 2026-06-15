Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (12.06.2026) in ein Mehrfamilienhaus an der Glockenstiege in Oelde eingebrochen.

Über ein Fenster verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung, durchwühlten sie, stahlen unter anderem Elektrogeräte und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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