POL-WAF: Oelde. Einbruch in Mehrfamilienhaus
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter sind am Freitag (12.06.2026) in ein Mehrfamilienhaus an der Glockenstiege in Oelde eingebrochen.
Über ein Fenster verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung, durchwühlten sie, stahlen unter anderem Elektrogeräte und flüchteten.
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