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Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Diebstähle und Beschädigungen auf Friedhof - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben sich Ende vergangener Woche (11.06.2026, 10.30 Uhr - 13.06.2026, 16.00 Uhr) an einem Friedhof in Wadersloh an der Straße Mauritz zu schaffen gemacht.

Unter anderem stahlen sie Bronze-Skulpturen von Gräbern, beschädigten einen Grabstein und eine Hecke und versuchten eine Sitzbank zu stehlen.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen geben, die sich dort aufgehalten haben oder Hinweise zu den Tätern? Melden Sie sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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