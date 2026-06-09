PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl endet mit Körperverletzung - Ermittlungen gegen mehrere Beteiligte eingeleitet

Schwerin (ots)

Nachdem ein 22-jähriger Mann am gestrigen Mittag in der Schweriner Weststadt mutmaßlich Bargeld aus einem Transporter entwendet hatte, wurde er wenig später selbst Opfer einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen griff ein 22-jähriger Deutscher in der Johannes-R.-Becher-Straße in einen unverschlossenen Transporter und entwendete aus einem dort abgelegten Rucksack Bargeld. Der Diebstahl wurde offenbar von dem 45-jährigen Geschädigten, einem Bauarbeiter, bemerkt. Dieser stellte den Tatverdächtigen zur Rede, woraufhin das entwendete Bargeld zurückgegeben worden sein soll.

Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 45-jährige polnische Bauarbeiter den 22-Jährigen mit einer Schaufel geschlagen haben. Zudem sollen weitere, bislang nicht identifizierte Bauarbeiter den Tatverdächtigen körperlich angegriffen haben, als dieser versuchte, sich vom Tatort zu entfernen.

Der 22-Jährige erlitt dabei Verletzungen und musste vor Ort medizinisch versorgt werden.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den 22-jährigen Deutschen sowie wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 45-jährigen polnischen Bauarbeiter und weitere bislang unbekannte Tatverdächtige eingeleitet.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 10:41

    POL-HRO: "Endlich haben Sie mich mal erwischt" - Videowagen stellt Temposünder

    Ruthenbeck b. Crivitz (ots) - Bei Geschwindigkeitskontrollen mit dem Videowagen stellte die Polizei am gestrigen Tag auf der B 321 im Bereich Ruthenbeck innerhalb von lediglich 15 Minuten drei erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Die betroffenen Fahrzeugführer im Alter zwischen 28 und 46 Jahren waren allesamt männlich. Die Verstöße wurden gegen 09.30 ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 09:35

    POL-HRO: Verkehrskontrolle mit mehreren Verstößen in Crivitz

    Crivitz (ots) - Am Montagvormittag führten Beamte des Polizeireviers Sternberg in Crivitz eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle durch. Gegen 10:20 Uhr kontrollierten sie in der Gewerbeallee den Fahrer eines VW. Da der 34-jährige Mann aus der Gemeinde Friedrichsruhe weder Ausweisdokumente noch Fahrzeugpapiere mitführte, überprüften die Polizeibeamten seine mündlichen Personalienangaben. Dabei stellte sich ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 14:54

    POL-HRO: Zwei Polizeibeamte bei Einsatz in Güstrow verletzt

    Güstrow (ots) - Bei einem Polizeieinsatz in Güstrow sind am Samstagabend zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden. Gegen 22:45 Uhr wurde die Polizei durch einen Hinweisgeber über eine Ruhestörung auf einem Hinterhof in der Ulrichstraße informiert. Nach Angaben des Anrufers sei mindestens eine der beteiligten Personen bereits mehrfach aufgrund ähnlicher Sachverhalte polizeilich in Erscheinung getreten. Die Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren