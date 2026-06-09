Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl endet mit Körperverletzung - Ermittlungen gegen mehrere Beteiligte eingeleitet

Schwerin (ots)

Nachdem ein 22-jähriger Mann am gestrigen Mittag in der Schweriner Weststadt mutmaßlich Bargeld aus einem Transporter entwendet hatte, wurde er wenig später selbst Opfer einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen griff ein 22-jähriger Deutscher in der Johannes-R.-Becher-Straße in einen unverschlossenen Transporter und entwendete aus einem dort abgelegten Rucksack Bargeld. Der Diebstahl wurde offenbar von dem 45-jährigen Geschädigten, einem Bauarbeiter, bemerkt. Dieser stellte den Tatverdächtigen zur Rede, woraufhin das entwendete Bargeld zurückgegeben worden sein soll.

Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 45-jährige polnische Bauarbeiter den 22-Jährigen mit einer Schaufel geschlagen haben. Zudem sollen weitere, bislang nicht identifizierte Bauarbeiter den Tatverdächtigen körperlich angegriffen haben, als dieser versuchte, sich vom Tatort zu entfernen.

Der 22-Jährige erlitt dabei Verletzungen und musste vor Ort medizinisch versorgt werden.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den 22-jährigen Deutschen sowie wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 45-jährigen polnischen Bauarbeiter und weitere bislang unbekannte Tatverdächtige eingeleitet.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens dauern an.

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