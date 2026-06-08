Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Polizeibeamte bei Einsatz in Güstrow verletzt

Güstrow (ots)

Bei einem Polizeieinsatz in Güstrow sind am Samstagabend zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden.

Gegen 22:45 Uhr wurde die Polizei durch einen Hinweisgeber über eine Ruhestörung auf einem Hinterhof in der Ulrichstraße informiert. Nach Angaben des Anrufers sei mindestens eine der beteiligten Personen bereits mehrfach aufgrund ähnlicher Sachverhalte polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Beamten trafen vor Ort auf zwei männliche Personen, die augenscheinlich zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen waren. Einer der Beteiligten, ein 33-jähriger Deutscher, zeigte sich den Einsatzkräften gegenüber unmittelbar aggressiv. Zudem ergaben sich aufgrund seines auffälligen Verhaltens Anhaltspunkte für den Einfluss von Betäubungsmitteln.

Als der 33-Jährige den Tatort verlassen wollte und die Beamten ihn daran hinderten, griff er die Einsatzkräfte unvermittelt an. Dabei schlug er einer Polizeibeamtin mit der Faust ins Gesicht und attackierte anschließend einen weiteren Beamten.

Die Einsatzkräfte setzten daraufhin Reizstoff ein und brachten den 33-Jährigen zu Boden. Dort leistete er weiterhin erheblichen Widerstand, schlug und trat um sich, bevor er gefesselt werden konnte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 33-Jährige in Gewahrsam genommen. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe an.

Die beiden Polizeibeamten im Alter von 26 und 38 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Eine Beamtin war nach dem Einsatz nicht mehr dienstfähig.

Gegen den als Betäubungsmittelkonsumenten bekannten Beschuldigten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass der 33-Jährige vor dem Eintreffen der Polizei seinen Vater körperlich angegriffen haben soll. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

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