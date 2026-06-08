PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Polizeibeamte bei Einsatz in Güstrow verletzt

Güstrow (ots)

Bei einem Polizeieinsatz in Güstrow sind am Samstagabend zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden.

Gegen 22:45 Uhr wurde die Polizei durch einen Hinweisgeber über eine Ruhestörung auf einem Hinterhof in der Ulrichstraße informiert. Nach Angaben des Anrufers sei mindestens eine der beteiligten Personen bereits mehrfach aufgrund ähnlicher Sachverhalte polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Beamten trafen vor Ort auf zwei männliche Personen, die augenscheinlich zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen waren. Einer der Beteiligten, ein 33-jähriger Deutscher, zeigte sich den Einsatzkräften gegenüber unmittelbar aggressiv. Zudem ergaben sich aufgrund seines auffälligen Verhaltens Anhaltspunkte für den Einfluss von Betäubungsmitteln.

Als der 33-Jährige den Tatort verlassen wollte und die Beamten ihn daran hinderten, griff er die Einsatzkräfte unvermittelt an. Dabei schlug er einer Polizeibeamtin mit der Faust ins Gesicht und attackierte anschließend einen weiteren Beamten.

Die Einsatzkräfte setzten daraufhin Reizstoff ein und brachten den 33-Jährigen zu Boden. Dort leistete er weiterhin erheblichen Widerstand, schlug und trat um sich, bevor er gefesselt werden konnte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 33-Jährige in Gewahrsam genommen. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe an.

Die beiden Polizeibeamten im Alter von 26 und 38 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Eine Beamtin war nach dem Einsatz nicht mehr dienstfähig.

Gegen den als Betäubungsmittelkonsumenten bekannten Beschuldigten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass der 33-Jährige vor dem Eintreffen der Polizei seinen Vater körperlich angegriffen haben soll. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 14:01

    POL-HRO: Verkehrsunfall nach Wildunfall- Transporter kollidiert mit liegengebliebenem Pkw

    Plate/ Stolpe (ots) - In den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag ereignete sich auf der BAB 14 ein Verkehrsunfall infolge eines vorausgegangen Wildunfalls. Drei Personen wurden verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Gegen 00:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Kreuz Schwerin und Schwerin Ost, bei dem eine 63-jährige Volvo-Fahrerin ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 12:57

    POL-HRO: Brand eines Pkw in der Erich-Weinert-Straße

    Rostock (ots) - Am heutigen Montag, dem 08.06.2026, erhielten Polizei und Feuerwehr gegen 09:45 Uhr die Mitteilung über einen brennenden Pkw in einer Garage in der Erich-Weinert-Straße in Rostock. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug in der Rostocker Südstadt in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pkw bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Der Berufsfeuerwehr Rostock gelang es, den ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 11:16

    POL-HRO: Sachbeschädigungen in Lichtenhagen - Polizei sucht Zeugen

    Rostock (ots) - In der Nacht von Sonnabend, dem 06.06.2026, auf Sonntag, den 07.06.2026, erhielt die Polizei gegen 01:30 Uhr den Hinweis eines Zeugen, der aus dem Bereich Lichtenhäger Brink / Flensburger Straße das Zersplittern von Glas wahrgenommen hatte. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten am ansässigen Stadtteilbüro insgesamt elf beschädigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren