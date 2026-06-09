Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrskontrolle mit mehreren Verstößen in Crivitz

Crivitz (ots)

Am Montagvormittag führten Beamte des Polizeireviers Sternberg in Crivitz eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle durch. Gegen 10:20 Uhr kontrollierten sie in der Gewerbeallee den Fahrer eines VW.

Da der 34-jährige Mann aus der Gemeinde Friedrichsruhe weder Ausweisdokumente noch Fahrzeugpapiere mitführte, überprüften die Polizeibeamten seine mündlichen Personalienangaben. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann offenbar falsche Angaben zu seiner Identität gemacht hatte.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der 34-Jährige seit fünf Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand für den von ihm geführten Pkw seit mehreren Wochen kein erforderlicher Versicherungsschutz. Außerdem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Aufgrund dessen wurde dem Beschuldigten im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Gegen den 34-jährigen Deutschen wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Darüber hinaus wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der falschen Personalienangaben gefertigt.

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