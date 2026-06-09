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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: "Endlich haben Sie mich mal erwischt" - Videowagen stellt Temposünder

Ruthenbeck b. Crivitz (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen mit dem Videowagen stellte die Polizei am gestrigen Tag auf der B 321 im Bereich Ruthenbeck innerhalb von lediglich 15 Minuten drei erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen fest.

Die betroffenen Fahrzeugführer im Alter zwischen 28 und 46 Jahren waren allesamt männlich. Die Verstöße wurden gegen 09.30 Uhr im Bereich einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h beziehungsweise 70 km/h registriert. In allen drei Fällen überschritten die Fahrer die jeweils erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mehr als 41 km/h.

Die festgestellten Verstöße ziehen nach aktuellem Bußgeldkatalog ein Bußgeld von rund 320 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein vierwöchiges Fahrverbot nach sich.

Bemerkenswert war die Reaktion eines Fahrzeugführers, der nach der Kontrolle äußerte: "Endlich haben Sie mich mal erwischt. Vielleicht fahre ich nun langsamer."

Die Polizei betont deshalb erneut, dass nicht angepasste Geschwindigkeit beziehungsweise überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor eine der häufigsten Unfallursachen schwerer Verkehrsunfälle ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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