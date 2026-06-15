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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zusammenstoß mit Pkw

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag (13.06.2026, 19.00 Uhr) ein E-Scooter-Fahrer in Beckum leicht verletzt worden.

Der 59-jährige Beckumer war im Kreisverkehr Prozessionsweg / Hammer Straße / Sachsenstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 54-jähriger Wiedenbrücker ebenfalls in dem Kreisel. Beide stießen zusammen, der Beckumer stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Ermittlungen zum genauen Unfallablauf sind eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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