POL-WAF: Beckum. Zusammenstoß mit Pkw
Warendorf (ots)
Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag (13.06.2026, 19.00 Uhr) ein E-Scooter-Fahrer in Beckum leicht verletzt worden.
Der 59-jährige Beckumer war im Kreisverkehr Prozessionsweg / Hammer Straße / Sachsenstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 54-jähriger Wiedenbrücker ebenfalls in dem Kreisel. Beide stießen zusammen, der Beckumer stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.
Ermittlungen zum genauen Unfallablauf sind eingeleitet.
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