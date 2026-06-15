Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Auto überschlägt sich

Warendorf (ots)

Die Kreisgrenze zwischen Sassenberg und dem Kreis Gütersloh ist am Samstag (13.06.2026, 17.42 Uhr) mit Blaulicht hellblau erleuchtet gewesen. Der Grund: Ein Zusammenstoß zweier Autos.

Eine 81-jährige Sassenbergerin fuhr in ihrem Pkw auf der B 476 Richtung Sassenberg. Hinter ihr war ein 21-jähriger Mann aus Rheda in seinem Auto unterwegs. Aus noch unklarer Ursache fuhr der 21-Jährige der Rentnerin vermutlich während eines eingeleiteten Überholmanövers auf. Beide Autos begannen zu Schleudern, das Auto des jungen Mannes überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn unverletzt zur Vorsorge und die 81-jährige Rentnerin leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt, die Unfallstelle war während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für den Verkehr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell