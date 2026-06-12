Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Unvermittelt ins Gesicht geschlagen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 11.6.2026, zwischen 16.45 Uhr und 17.00 Uhr schlug eine Unbekannte einer 25-Jährigen unvermittelt ins Gesicht und verletzte sie leicht, als sie auf der Gustav-Moll-Straße in Neubeckum unterwegs war. Die Neubeckumerin befand sich in Höhe eines Supermarktes, als ihr die Tatverdächtige entgegenkam und sie ohne etwas zu sagen attackierte. Anschließend ging die Angreiferin in Richtung Sparkasse. Die Gesuchte ist geschätzt 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, etwas korpulenter, wirkte ungepflegt, trug ihre schwarzen Haare zu einem Zopf oder Dutt zusammen, der jedoch sehr zerzaust waren und war mit einem hellen Oberteil sowie einer kurze Hose oder einem Kleid bekleidet. Wer kennt die Unbekannte? Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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