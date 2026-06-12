POL-WAF: Beckum. Unbekannte brachen ins Foyer der Sporthalle ein

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen zwischen Dienstag, 9.6.2026,15.00 Uhr und Donnertag, 11.6.2026, 17.00 Uhr in ein Reihenhaus in der Brahmsstraße in Telgte ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume nach Beute. Angaben zum Diebesgut liegen nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon ...

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