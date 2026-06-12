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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unbekannte brachen ins Foyer der Sporthalle ein

Warendorf (ots)

Zwischen Mittwoch, 10.6.2026, 17.00 Uhr und Donnerstag, 11.6.2026, 6.50 Uhr brachen Unbekannte in das Foyer der Sporthalle am Konrad-Adenauer-Ring in Beckum ein. Ob etwas gestohlen wurde ist nicht bekannt. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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