POL-WAF: Beckum. Unbekannte brachen ins Foyer der Sporthalle ein
Warendorf (ots)
Zwischen Mittwoch, 10.6.2026, 17.00 Uhr und Donnerstag, 11.6.2026, 6.50 Uhr brachen Unbekannte in das Foyer der Sporthalle am Konrad-Adenauer-Ring in Beckum ein. Ob etwas gestohlen wurde ist nicht bekannt. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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