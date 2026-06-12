POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert E-Scooter gefahren
Warendorf (ots)
Am Donnerstag, 11.6.2026 gegen 22.55 Uhr fuhr ein alkoholisierter 44-Jähriger mit seinem E-Scooter auf der Von-Guericke-Straße in Ahlen. Polizisten hielten den Ahlener an, der absolut fahruntüchtig war. Deshalb ließen sie dem Mann eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
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