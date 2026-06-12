POL-WAF: Telgte. Einbruch in Reihenhaus

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 10.6.2026 stellte eine Spaziergängerin gegen 21.35 Uhr Funken unter einem Pkw fest, der in der Straße Im Pattenmeicheln in Ahlen stand. Kurz darauf kam es zu einer Rauchentwicklung und das Feuer breitete sich aus. Kräfte der Feuerwehr löschten das brennende Auto. Aufgrund der Spurenlage kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zur Tatzeit entfernten sich zwei männliche ...

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