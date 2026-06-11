Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Rauchentwicklung in Werkstatt

Warendorf (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstag (11.06.2026, 13.13 Uhr) zu einem Autohandel in Ahlen gerufen worden.

An der Dolberger Straße stellten die Einsatzkräfte starke Rauchentwicklung in der Werkstatt des Gebäudes fest. Feuerwehrkräfte kümmerten sich um den Brandherd und die Rauchentwicklung. Große Flammen entstanden nicht.

Der Brandort ist beschlagnahmt, Ermittlungen zur Brandursache sind eingeleitet. Die Dolberger Straße war während der Löscharbeiten für den Verkehr voll gesperrt und konnte nach einer guten Stunde wieder freigegeben werden.

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