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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. In Tiefgarage gegen grauen VW Golf gefahren

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 9.6.2026 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 8.00 Uhr und 12.30 Uhr gegen einen grauen VW Golf, der in der Tiefgarage eines Geldinstituts in der Weststraße stand. Dabei entstand an dem Pkw ein Schaden an der vorderen Beifahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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