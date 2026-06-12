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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Hinweise zu Fahrer samt silbernen Auto gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Hinweise zu dem Fahrer sowie zu dem silbernen Pkw, mit dem ein Unbekannter am Donnerstag, 11.6.2026, um 16.40 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Straße Am Bahnhof in Oelde beging. Der Flüchtige verließ mit dem Auto einen Kundenparkplatz durch die geschlossene Schranke und beschädigte diese. Aufgrund der Geschwindigkeit fuhr der Mann bis auf die gegenüberliegende Straßenseite. Ein Zeuge sprach den Autofahrer noch an, der in Richtung der Straße Kleygarten flüchtete.

Der 35 bis 40 Jahre alte Fahrer hat kurze, blonde Haare und war mit einem silbernen Pkw Kombi unterwegs. Möglicherweise ein Skoda oder ein Audi mit der Städtekennung UN.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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