Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Widerstand gegen Polizeibeamte

Warendorf (ots)

Polizisten sind am Sonntagmorgen (14.06.2026, 01.57 Uhr) zum Festplatz an der Liesborner Straße in Wadersloh gerufen worden.

Ein 33-jähriger Wadersloher hatte bereits im Vorlauf während des Schützenfestes mehrere Personen angepöbelt, belästigt und beleidigt und daraufhin bereits einen Platzverweis erhalten.

Da er sich den Anweisungen widersetzte, zum Platz zurückkehrte und erneut rumpöbelte, nahmen ihn die Beamten bei erneutem Erscheinen zur Verhinderung von Straftaten und zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam. Während der Durchsetzung der Maßnahmen beleidigte und beschimpfte der 33-Jährige die Beamten massiv und sperrte sich. Außerdem spuckte er wiederholt in Richtung eines der Polizisten.

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

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