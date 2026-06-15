Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Drei Insassen zweier Pkw sind am Sonntag (14.06.2026, 12.35 Uhr) bei einem Verkehrsunfall in Ostbevern verletzt worden.

Ein 86-jähriger Glandorfer fuhr mit seinem Auto in der Bauerschaft Brock. An einer Kreuzung stieß er mit einem von rechts kommenden 32-jährigen Ochtruper in seinem Pkw zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, ebenso die Beifahrerin des 32-Jährigen, auch sie kommt aus Ochtrup.

Der 86-Jährige wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der Sachschaden wird auf rund 22.000 Euro geschätzt.

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