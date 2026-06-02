Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Universitätsviertel - Am Montag (01.06.2026) war ein 19-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter unterwegs.
Gegen 13.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei dieser stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen.
Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
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