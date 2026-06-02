Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Überladung

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Gersthofen - Am Montag (01.06.2026) wurde auf der A8 bei Gersthofen ein überladener Kleintransporter durch eine Streife der Autobahnpolizeistation Gersthofen festgestellt.

Der Transporter wurde einer Kontrolle unterzogen. Da sich der Verdacht der Überladung ergab, wurde dieser gewogen. Es ergab sich eine Überladung von rund 81%, weswegen die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war. Der Fahrer musste Teile der Ladung abladen, um weiterfahren zu können.

Den 30-jährigen Fahrer erwartet nur eine Bußgeldanzeige.

Der 30-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

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