Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am Montag (01.06.2026) im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr parkte ein 51-Jähriger sein Auto auf einem Supermarktparkplatz in der Benzstraße. Dieses wurde durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigt. Der Täter entfernte sich im Nachgang unerkannt.

Am Auto entstand Schaden in Höhe von rund 6.000EUR.

Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 entgegen.

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