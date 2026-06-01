POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruchsdiebstahl

Augsburg (ots) - BAB 8/ FR Stuttgart/ AS Dasing - Friedberg - Am Sonntag (31.05.2026) kam es auf der A8 zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 15.00 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit einem Kleintransporter die A8 und überholte hier ein weiteres Fahrzeug, dass sich auf dem mittleren Fahrstreifen befand. Als der 49-Jährige sich wieder nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen einordnen ...

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