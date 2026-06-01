Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruchsdiebstahl
Augsburg (ots)
Neusäß - Im Zeitraum zwischen dem 28.05.2026 und dem 03.05.2026 kam es zu einem Einbruch in der Lortzingstraße. Die Geschädigten befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zum Haus und durchwühlte dieses. Er entwendete diverse Wertgegenstände und Bargeld. Der Diebstahlschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell