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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (31.05.2026) wollte ein 41-Jähriger einen Verlust bei der Polizei Augsburg Ost melden - mit verhängnisvollen Folgen. Gegen 16.00 Uhr kam der 41-Jährige auf die Dienststelle, um einen Verlust anzuzeigen. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann trotz eines bestehenden Fahrverbots mit einem E-Scooter zur Dienststelle gefahren war. Außerdem konnten die Beamten starken Alkoholgeruch feststellen, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme bei dem 41-Jährigen veranlasst. Nach Beendigung aller Maßnahmen konnte der Mann seinen Heimweg zu Fuß antreten. Den 41-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols. Seinen Führerschein wird er auch nach seinem Fahrverbot erstmal nicht wieder bekommen. Der 41-Jährige hat die litauische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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