Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (30.05.2026) kam es zu einem Hausfriedensbruch am Rathausplatz mit anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen 23.00 Uhr stellte die Polizei zwei Personen fest, die auf das Rathaus kletterten und umstellte daraufhin das Gebäude. Mittels Drohne konnte beobachtet werden, wie die Personen den Innenraum des Rathauses betraten. Als Polizeieinsatzkräfte ebenfalls das Rathaus betraten, versuchten die Personen über ein Geländer zu fliehen und wurden im Außenbereich festgenommen. Es handelte sich um zwei 22-jährige Männer. Einer der beiden beleidigte die eingesetzten Beamten und wehrte sich, als er ins Dienstfahrzeug gebracht wurde. Auch auf der Dienststelle wehrte er sich körperlich gegen alle Maßnahmen und schlug gegen Einrichtungsgegenstände. Hierbei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Da weitere Straftaten zu befürchten waren, wurde er in den Polizeiarrest gebracht. Die beiden Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Gegen einen der Beiden wird zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt. Beide Männer haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

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