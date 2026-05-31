Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl aus einer Kirche

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Zeit vom Montag (25.05.2026) bis zum Freitag (29.05.2026), 17.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Kirche am Ulrichsplatz. Der oder die Unbekannten versuchten dabei den Opferstock aufzubrechen, um das Spendengeld zu entwenden. Der Versuch blieb jedoch erfolglos. Der Opferstock wurde dabei beschädigt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung und versuchtem Diebstahl. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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