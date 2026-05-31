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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (30.05.2026) fuhr ein 14-Jähriger ohne Versicherungskennzeichen mit einem E-Scooter in der Jakoberstraße. Gegen 20.00 Uhr wollten die Polizeibeamten den Mann, der augenscheinlich ohne Versicherungskennzeichen fuhr, kontrollieren. Dieser flüchtete zunächst. Bei der Flucht nahm er einem Autofahrer die Vorfahrt und kollidierte. Der Flüchtende erlitt dabei Schürfwunden und Prellungen. Ein Rettungsdienst wurde hinzugezogen. Derzeit liegen keine Erkenntnisse über schwerere Verletzungen vor. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 14-Jährige keinen entsprechenden Führerschein sowie keine erforderliche Versicherung für den E-Scooter besaß. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 14-jährige Mann wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann u.a. wegen einem Verstoß gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung und wegen Fahrens ohne Führerschein. Der 14-Jährige besitzt die rumänische Staatsbürgerschaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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