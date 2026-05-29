Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Kleinkraftrades

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am Donnerstag (28.05.2026) kam es im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 18.30 Uhr zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einer Tiefgarage in der Hugo-Eckener-Straße.

Der Geschädigte stellte sein Kleinkraftrad, eine blaue Vespa, in der Tiefgarage des Wohnhauses ab. Bei seiner Rückkehr stellte er das Fehlen des Fahrzeugs fest.

Die Tiefgarage ist derzeit dauerhaft geöffnet und somit auch Unbefugten frei zugänglich.

Die Polizei Augsburg Süd sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Kleinkraftrades geben können, unter der Tel. 0821/3232-2710.

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