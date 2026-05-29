Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung und Beleidigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (27.05.2026) kam es in der Zeuggasse zu einer Bedrohung und Beleidigung.

Gegen 10.00 Uhr befuhr ein 39-jähriger Fahrradfahrer die Zeuggasse, als ihm ein schwarzer Pkw entgegenkam. Dieser hielt trotz Parklücke auf seiner Fahrspur nicht an, um den Fahrradfahrer durchfahren zu lassen. Der 39-Jährige schob daraufhin sein Fahrrad an dem Pkw vorbei, wobei sein Lenkergriff den Außenspiegel des Pkw streifte.

Der unbekannte Fahrer des Pkw stieg daraufhin aus und bedrohte und beleidigte den Fahrradfahrer. Anschließend entfernte er sich in seinem Fahrzeug.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 170 cm groß, ca. 40 Jahre alt, er trug ein Muskelshirt und eine Goldkette und hatte die Haare an den Seiten kurz rasiert. Er sprach Hochdeutsch. Beim Pkw des Unbekannten handelte es sich um einen schwarzen Opel SUV.

Ob am Pkw des Mannes ein Schaden entstand ist nicht bekannt.

Die Polizei Augsburg Mitte sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Mann geben können, unter der Tel. 0821/323-2110. Der 39-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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