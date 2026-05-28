Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Ladendieb fest
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Mittwoch (27.05.2026) entwendete ein 41-Jähriger Bekleidung aus einem Geschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße.
Gegen 10.30 Uhr bemerkten Mitarbeiter den Diebstahl und verständigten die Polizei, die den 41-Jährigen vorläufig festnahm. Die entwendete Bekleidung hat einen Warenwert im mittleren dreistelligen Bereich.
Der 41-Jährige beging bereits mehrfach Diebstähle. Aufgrund dessen brachten die Polizeibeamten den 41-Jährigen zur Polizeidienststelle und führten eine erkennungsdienstliche Behandlung bei dem Mann durch.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 41-Jährigen.
Der 41-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell