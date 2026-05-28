Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Ladendieb fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (27.05.2026) entwendete ein 41-Jähriger Bekleidung aus einem Geschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Gegen 10.30 Uhr bemerkten Mitarbeiter den Diebstahl und verständigten die Polizei, die den 41-Jährigen vorläufig festnahm. Die entwendete Bekleidung hat einen Warenwert im mittleren dreistelligen Bereich.

Der 41-Jährige beging bereits mehrfach Diebstähle. Aufgrund dessen brachten die Polizeibeamten den 41-Jährigen zur Polizeidienststelle und führten eine erkennungsdienstliche Behandlung bei dem Mann durch.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 41-Jährigen.

Der 41-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

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