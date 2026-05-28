Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (27.05.2026), war ein 29-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen in der Riedingerstraße unterwegs.

Gegen 19.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 29-Jährigen und stellten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Morphin und Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 29-Jährigen. Bei der Durchsuchung fanden Polizeibeamte zudem Betäubungsmittel bei dem 29-Jährigen. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen fanden die Polizeibeamten weitere Betäubungsmittel und Zubehör. Die Polizeibeamten stellten die Betäubungsmittel, das Zubehör und das Mobiltelefon des 29-Jährigen sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz und Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 29-Jährigen.

Der 29-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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