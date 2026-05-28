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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach exhibitionistischer Handlung

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Sonntag (27.05.2026) entblößte sich ein bislang unbekannter Mann gegenüber einer 29-Jährigen und einer 33-Jährigen in der Oberländerstraße am Lechufer.

Gegen 19.15 Uhr sonnten sich die beiden Frauen am Lechufer. Hierbei bemerkte die beiden den bislang unbekannten Täter im Gebüsch. Dieser hatte sich entblößt und führte an sich selbst sexuelle Handlungen durch.

Als die beiden Frauen dies bemerkten, flüchtete der unbekannte Täter. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

   -	männlich, ca. 180 cm, ca. 40 Jahre, west-/nordeuropäisches 
Aussehen
   -	trug ein blaues T-Shirt mit weißer Aufschrift und einen 
Fischerhut

Die Polizei ermittelt nun wegen Exhibitionistischer Handlungen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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