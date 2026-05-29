Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Autodiebstahl und anschließender Unfallflucht

Augsburg (ots)

Innenstadt / Kriegshaber - Am Mittwoch (27.05.2026) entwendeten mehrere bislang unbekannte Täter zwei Autos in der Langenmantelstraße. Kurz darauf kam es zu einer Unfallflucht mit einem der beiden gestohlenen Autos in der Familie-Einstein-Straße.

In der Zeit zwischen 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr entwendeten die bislang unbekannten Täter zwei unversperrte Fiat Panda in der Farbe gelb und grün. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich in den Fahrzeugen.

Gegen 19.45 Uhr beobachteten Zeugen, wie bis zu acht Jugendliche mit dem gelben der gestohlenen Autos auf dem Parkplatz hinter der Physio-Therapie-Schule in der Familie-Einstein-Straße umherfuhren. Kurz darauf verunfallte das Auto. Die Jugendlichen flohen anschließend und ließen das beschädigte Auto zurück.

Bei der eingeleiteten Fahndung stellten Polizeibeamte vier Tatverdächtige fest. Dabei handelt es sich um drei 15-Jährige und einen 16-Jährigen.

Am verunfallten Auto entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt. Der entstandene Beuteschaden befindet sich im unteren vierstelligen Bereich.

Der Verbleib des zweiten gestohlenen grünen Autos ist bislang nicht bekannt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- Alle männlich, zwischen 15 bis 18 Jahre alt

- Eine Person trug eine grüne Hose

- Eine Person war Oberkörperfrei

- Eine Person ist dunkelhäutig

Die Beamten stellten das verunfallte Fahrzeug sowie die Oberbekleidung der bislang vier Tatverdächtigen sicher.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt derzeit u.a. wegen Diebstahl eines Kraftwagens und Unbefugter Gebrauch eines Kraftwagens. Die Polizei Augsburg West ermittelt derzeit u.a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen die vier Tatverdächtigen und die weiteren unbekannten Täter.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des zweiten Autos machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 oder der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Die 15-Jährigen besitzen die deutsche, die deutsche und rumänische sowie die deutsche und irakische Staatsangehörigkeit. Der 16-Jährige besitzt die deutsche und amerikanische Staatsangehörigkeit.

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