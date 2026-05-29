Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Donnerstag (28.05.2026) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hochzoller Straße.

Gegen 16.30 Uhr befand sich eine Busfahrerin mit einem Linienbus an der Haltestelle "Hochzoll Bahnhof", als die 41-Jährige ein Ruckeln bemerkte und einen roten Kleinwagen am Bus vorbeifahren sah. Das Fahrzeug entfernte sich in Richtung Trettachstraße.

Nachdem sie ausgestiegen war, stellte die 41-Jährige einen Streifschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Die Fahrerin des roten Kleinwagens wird wie folgt beschrieben: Ca. 60 Jahre alt, schulterlange, rötliche Haare, cremefarbenes Oberteil.

Auf dem Beifahrersitz befand sich ein Mann.

Die Polizei Augsburg Ost sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise auf den roten Kleinwagen geben können, der auf der rechten Fahrzeugseite vermutlich ebenfalls einen Schaden hat, unter der Tel. 0821/323-2310.

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