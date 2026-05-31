PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (30.05.2026) war ein 44-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter am Königsplatz unterwegs. Gegen 07.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der 44-jährige Mann besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 31.05.2026 – 11:28

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt ohne Führerschein

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (30.05.2026) fuhr ein 14-Jähriger ohne Versicherungskennzeichen mit einem E-Scooter in der Jakoberstraße. Gegen 20.00 Uhr wollten die Polizeibeamten den Mann, der augenscheinlich ohne Versicherungskennzeichen fuhr, kontrollieren. Dieser flüchtete zunächst. Bei der Flucht nahm er einem Autofahrer die Vorfahrt und kollidierte. ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 11:44

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Autodiebstahl und anschließender Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Innenstadt / Kriegshaber - Am Mittwoch (27.05.2026) entwendeten mehrere bislang unbekannte Täter zwei Autos in der Langenmantelstraße. Kurz darauf kam es zu einer Unfallflucht mit einem der beiden gestohlenen Autos in der Familie-Einstein-Straße. In der Zeit zwischen 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr entwendeten die bislang unbekannten Täter zwei ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 11:43

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Donnerstag (28.05.2026) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hochzoller Straße. Gegen 16.30 Uhr befand sich eine Busfahrerin mit einem Linienbus an der Haltestelle "Hochzoll Bahnhof", als die 41-Jährige ein Ruckeln bemerkte und einen roten Kleinwagen am Bus vorbeifahren sah. Das Fahrzeug entfernte sich in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren