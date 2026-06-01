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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Sonntag (31.05.2026) kam es in der Kreutzerstraße zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Gegen 12.45 Uhr stellte eine Polizeistreife einen 41-Jährigen fest, der mehrmals unvermittelt auf die Donauwörther Straße lief und dadurch Fahrzeuge stark abbremsen mussten. Als der Mann das Polizeifahrzeug wahrnahm lief er weg, wurde aber wenig später durch die Polizeibeamten in der Nähe festgestellt. Der 41-Jährige wirkte stark verwirrt und zeigte sich aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Nach einem erneuten Fluchtversuch, bei dem der Mann ein Kleinkraftrad beschädigte, wurde er durch die Polizeistreife festgenommen. Hierbei wehrte er sich gegen die Festnahme, schlug in Richtung der Polizeibeamten und wurde schließlich gefesselt. Er trat nach einer Polizeibeamtin, die dadurch leicht verletzt wurde. In seiner Jackentasche konnte bei der Durchsuchung ein Küchenmesser aufgefunden werden. Da der Mann sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands und Körperverletzung gegen den 41-Jährigen. Der 41-Jährige hat die deutsche und russische Staatsbürgerschaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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