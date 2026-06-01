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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Wochenende kam es in zwei Fällen zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. In beiden Fällen sucht die Polizei nun Zeugen: Fall 1: Im Zeitraum von Freitag (29.05.2026), 22.00 Uhr bis Samstag (30.05.2026), 11.00 Uhr, parkte die Geschädigte ihren Pkw Hyundai in der Scharnhorststraße am rechten Fahrbahnrand. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Schaden im Bereich der hinteren Stoßstange fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei Augsburg Ost sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, unter der Tel. 0821/323-2310. Fall 2: Im Zeitraum von Freitag (29.05.2026), 10.00 Uhr bis Samstag (30.05.2026), 16.00 Uhr, wurde ein Pkw Renault in der Kurt-Schumacher-Straße beschädigt. Der Geschädigte stellte bei seiner Rückkehr einen Schaden an der Stoßstange vorne rechts, sowie einen Schaden am linken vorderen Scheinwerfer fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei Friedberg sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, unter der Tel. 0821/323-1710. Lechhausen - Am Wochenende kam es in zwei Fällen zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. In beiden Fällen sucht die Polizei nun Zeugen: Fall 1: Im Zeitraum von Freitag (29.05.2026), 22.00 Uhr bis Samstag (30.05.2026), 11.00 Uhr, parkte die Geschädigte ihren Pkw Hyundai in der Scharnhorststraße am rechten Fahrbahnrand. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Schaden im Bereich der hinteren Stoßstange fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei Augsburg Ost sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, unter der Tel. 0821/323-2310. Fall 2: Im Zeitraum von Freitag (29.05.2026), 10.00 Uhr bis Samstag (30.05.2026), 16.00 Uhr, wurde ein Pkw Renault in der Kurt-Schumacher-Straße beschädigt. Der Geschädigte stellte bei seiner Rückkehr einen Schaden an der Stoßstange vorne rechts, sowie einen Schaden am linken vorderen Scheinwerfer fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei Friedberg sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, unter der Tel. 0821/323-1710.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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