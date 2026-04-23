Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Wiederholt Diebstähle aus Fahrzeugen - Schließen Sie Ihr Auto ab!

Trier (ots)

In den vergangenen Wochen häuften sich in Trier erneut Diebstähle aus geparkten Autos. Viele Fällen ereigneten sich auf beiden Moselseiten im Trierer Norden, oft in Pfalzel, die Täter sind aber auch in allen anderen Stadtteilen unterwegs. Besonders auffällig ist dabei, dass die Mehrheit der Fahrzeuge nahezu oder gänzlich beschädigungsfrei geöffnet wurden, sprich: Wahrscheinlich waren sie nicht abgeschlossen. Es ist also anzunehmen, dass die bislang unbekannten Täter zielgerichtet auf der Suche nach unverschlossenen Autos sind, aus denen sie mit geringem Aufwand Bargeld, Wertsachen und Kleidung entnehmen können. Ob zwischen den einzelnen Taten Zusammenhänge bestehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei appelliert dringend:

- Schließen Sie ihr Auto ab - auch bei kurzen Aufenthalten, wie etwa beim Einkaufen oder bei einem Arztbesuch.

- Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen. Die Diebe stehlen auch Kleidung oder Sporttaschen.

- Entfernen Sie Taschen, Bargeld, Handys und andere Gegenstände aus dem Fahrzeug. Selbst scheinbar wertlose Dinge bieten den Dieben einen Anreiz.

- Ein Handgriff: Prüfen Sie sorgfältig, ob Türen, Fenster, Schiebedach und Kofferraum wirklich verriegelt sind.

Ein Fahrzeug ist kein sicherer Aufbewahrungsort für Wertsachen. Verstecke wie das Handschuhfach oder unter den Sitzen sind den Dieben längst bekannt und bieten keinen ausreichenden Schutz.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen oder ungewöhnliche Vorkommnisse in ihrer Nachbarschaft bemerken, wenden Sie sich jederzeit an Ihre örtliche Polizeidienststelle.

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