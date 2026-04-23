Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Fußball: Der SVE hat am kommenden Sonntag die Kickers Offenbach im Trierer Stadion zu Gast

Trier (ots)

Am Sonntag, den 26. April, treffen um 14 Uhr die beiden Traditionsklubs SV Eintracht Trier und die Kickers aus Offenbach im Moselstadion aufeinander.

Die Erfahrung zeigt, dass die Fußballbegegnung zwischen Trier und Offenbach zu emotionalen Reaktionen der Fans beider Mannschaften innerhalb und außerhalb des Stadions führen kann. Um allen Besucherinnen und Besuchern einen sicheren und angenehmen Spieltag zu ermöglichen, hat die Polizei gemeinsam mit den Vereinen ein umfassendes Sicherheitskonzept abgestimmt.

Die Polizei Trier wird vor Ort mit starken Kräften präsent und jederzeit für alle Belange und Anliegen ansprechbar sein.

Der Bereich um das Moselstadion wird weitestgehend für den Verkehr gesperrt sein. Parkplätze stehen in direkter Nähe zum Stadion nur begrenzt zur Verfügung. Die Polizei empfiehlt daher, auf eine Anreise mit dem eigenen PKW zu verzichten und den ÖPNV zu nutzen.

Wir wünschen allen begeisterten Fußballfans am kommenden Sonntag ein frohes und hoffentlich sonniges Fußballfest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell