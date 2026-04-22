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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtragsmeldung zum Bombenfund in Prüm

POL-PPTR: Nachtragsmeldung zum Bombenfund in Prüm
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Trier (ots)

Gestern Mittag, am Dienstag, 21. April 2026, stießen Arbeiter auf einer Baustelle in der Tiergartenstraße in Prüm auf eine 250 Kilo Bombe aus dem 2. Weltkrieg.

Die Entschärfung der Bombe ist für Sonntag, 26. April 2026, vorgesehen. Dafür muss ab 9 Uhr morgens ein Gebiet im Radius von 300 Metern um die Fundstelle evakuiert werden.

Alle Informationen zur Evakuierung sowie Ansprechpartner für Presse und für Anwohner in den betroffenen Gebieten finden sich in der Pressemeldung der Stadt Prüm unter https://s.rlp.de/PSVwqDZ.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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