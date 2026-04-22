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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 18. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 18. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 27. April:

B51, Newel; L55, Dorf; B51, Trier; B51, Bitburg; L46, Zemmer

Dienstag, 28. April:

A64, Ehrang; B41, Niederbrombach; B53, Traben-Trarbach; A602, Ruwer-Paulin

Mittwoch, 29. April:

B51, Bitburg; L28, Neunkirchen; B257, Niederstedem; A64, Pfalzel

Donnerstag, 30. April:

B419, Oberbillig; B51, Stadtkyll; K80, Riol; A602, Longuich

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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