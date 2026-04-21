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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: PKW kommt von Fahrbahn ab, Fahrerin alkoholisiert

Wittlich (ots)

Am Montag, 20.04.2026, gegen 19.30, ereignete ich am Autobahnkreuz Wittlich ein Verkehrsunfall. Beim Auffahren von der A 60 auf die A 1 kam ein PKW im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Die Fahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Bei ihr wurde ein Atemalkoholwert von 2,5 Promille festgestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiautobahnstation Schweich
Telefon: 06502 91650
E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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