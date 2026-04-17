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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Weiterfahrt mehrfach untersagt - Verstöße gegen Maße ohne Genehmigung

Hetzerath / Hochscheid (ots)

In den vergangenen Tagen führten Beamte des Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier an der BAB A-1 und B-327 Kontrollen des gewerblichen Güterverkehres durch. Dabei wurden mehrere Verstöße gegen die Maße ohne die notwendigen Ausnahmegenehmigungen festgestellt. Am Mittwochmorgen stellten die Beamten auf der BAB A-1 bei Hetzerath einen mit Abfall beladenen deutschen Lkw-Zug fest, der durch seine Ladung viel zu hoch war. Bei der Kontrolle wurde eine Gesamthöhe von 4,27m festgestellt, erlaubt sind lediglich 4,00m. Aufgrund der Höhenüberschreitung wurde die Weiterfahrt zunächst untersagt. Am gestrigen Donnerstag stoppten die Beamten an der B-327 bei Hochscheid einen rumänischen Sattelzug, welcher mit zwei Sattelzugmaschinen beladen war. Die beiden Zugmaschinen wurden in Belgien geladen und sollten zu einer technischen Prüfung nach Bulgarien transportiert werden. Hier stellten die Beamten eine Gesamtlänge von 18,87m und eine Gesamthöhe von 4,27m fest. Erlaubt war eine Länge von max.15,50m und eine Höhe von 4,00m. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer lud anschießend die beiden Zugmaschinen ab und kürzte den Sattelzug auf das erlaubte Längenmaß. Danach wurden die zwei Zugmaschinen selbstständig weitergeführt und der Sattelzug konnte seine Fahrt ohne die Zugmaschinen fortsetzen. In beiden Fällen konnten die jeweiligen Fahrer keinerlei notwendige Ausnahmegenehmigungen für die Überschreitung der Maße vorlegen. Die Polizei leitete gegen die Fahrer ein Bußgeldverfahren und gegen das verantwortliche Frachtunternehmen ein Verfahren ein, wonach der Frachterlös eingezogen werden kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
ZVD Wittlich
Telefon: 06571 9152-0
E-Mail: pdwittlich.zvd.skt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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